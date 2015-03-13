Падіння економіки Росії через санкції й дешеву нафту може удвічі перевищити офіційні прогнози

Структурні проблеми російської економіки, обтяжені падінням цін на нафту і санкціями, призведуть до спаду ВВП цього року на 6,4 відсотка, а наступного року його обсяг буде порівнянний із рівнем 2010 року в реальному виразі.

Так вважають експерти Інституту Гайдара і президентської академії РАНХиГС, пише Рейтер.

Автори прогнозу очікують "тривалий період рецесії російської економіки" та її падіння на 2,3 відсотка наступного року.

Прогноз експертів Інституту Гайдара і Російської академії народного господарства і державної служби при президенті РФ грунтується на оцінці ціни на нафту $55 за барель у 2015-2016 році, що трохи краще, ніж заклала російська влада - $50 за барель.

При цьому оцінки падіння економіки цього року більш ніж у два рази перевищують прогноз Мінекономрозвитку - на початку лютого відомство утретє за півроку погіршило макропрогноз, очікуючи спад ВВП на 3,0 відсотка порівняно зі зростанням на 0,6 відсотка минулого року.

"Головним наслідком зовнішньоекономічних шоків, із якими зіштовхнулася Російська Федерація у 2014 році - стрімкого падіння світових цін на енергоносії та обмежень у результаті західних санкцій можливостей залучення зовнішнього фінансування - найближчим часом стане різке падіння обсягів фінансових ресурсів, доступних для перерозподілу через російську фінансову систему й, у кінцевому рахунку, \спрямовуваних на інвестиції", - пишуть експерти.

Читайте такожРосія зберегла витрати на озброєння: "фінансові ресурси на військові цілі єІнвестиції в основний капітал скоротяться на 18,8 відсотка у 2015 році та знизяться ще на 0,3 відсотка у 2016 році, очікують вони. Мінекономрозвитку, зі свого боку, прогнозує падіння інвестицій цього року на рівні 13,7 відсотка.

Додатковим обмеженням економічного зростання стане ефект девальвації рубля, що веде до подорожчання імпорту і зниження купівельної спроможності населення. Обсяг імпорту в 2015 році скоротиться більше ніж на третину - до $272,6 мільярда. Експорт скоротиться на третину - до $367,2 мільярда - внаслідок зниження цін на нафту і газ.

Реальний ефективний курс рубля, за оцінкою експертів, продовжить знижуватися у 2015 році - на 14,8 відсотка та у 2016 році - на 4,0 відсотка - і до кінця наступного року повернеться на рівень кінця 2003 року. Номінальний обмінний курс рубля до долара Інститут Гайдара і РАНХиГС прогнозують на рівні 64,5 рубля у 2015 (прогноз Мінекономіки - 61,5 р/$1) і 75,3 рубля у 2016 році.

Інфляція, за оцінками, досягне у 2015 році 16,6 відсотка за підсумками року (прогноз Мінекономрозвитку - 12,2 відсотка), а у 2016 році - 10,5 відсотка. Збереження протягом двох років двозначної інфляції призведе до істотного падіння доходів населення і скорочення попиту з боку населення на товари і послуги - оборот роздрібної торгівлі у реальному виразі знизиться на 10,9 відсотка цього року (прогноз Мінекономіки - 8,2 відсотка) та на 4,2 відсотка у 2016 році.

Процентні ставки за рублевими кредитами підприємствам протягом двох років будуть залишатися позитивними в реальному виразі на 3-4 п. п. вище темпу інфляції, що стане додатковим обмеженням для пожвавлення інвестиційної активності в економіці.