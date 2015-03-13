Курс долара відновив зростання відносно світових валют після зниження напередодні

На світових торгах у п'ятницю, 13 березня, курс долара зміцнюється по відношенню до світових валют після зниження напередодні, передає Reuters.

Так, індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) вже виріс на 0,14% - до 99,41 пункту. Курс долара до ієни піднявся до 121,50 ієни з 121,28 ієни за долар. Курс євро до долара знизився до 1,0606 долара за євро з 1,0637 долара за євро на попередньому закритті.

Читайте такожСША можуть посилити тиск на РФ, так як нинішні санкції не принесли бажаного результатуОбсяг роздрібних продажів в США в лютому, за даними Міністерства торгівлі країни, знизився на 0,6% в місячному вираженні, що гірше прогнозів аналітиків, які чекали зростання показника на 0,3%.

Обсяг роздрібних продажів, виключаючи автомобілі і комплектуючі, зменшився порівняно з січнем на 0,1%. При цьому аналітики очікували зростання на 0,5%.

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