Суд зобов'язав банк «Надра» Фірташа виплатити ДІУ понад 200 мільйонів гривень

Вищий господарський суд України (ВГСУ) підтвердив рішення Господарського суду Києва про стягнення з банку «Надра» 228,14 млн грн відсотків за кредитним договором на користь Державної іпотечної установи (ДІУ).

Як повідомила прес-служба ДІУ, відповідне рішення суд виніс 12 березня.

У прес-службі установи також нагадали, що впродовж 2009-2015 років ДІУ проводилп претензійно-позовну роботу зі стягнення з банку «Надра» відсотків, встановлених кредитним договором, а в серпні 2014 року столична прокуратура на користь ДІУ звернулася з позовом до Госпсуду Києва, яким було ухвалено рішення, що зобов'язує «Надра» виплатити ДІУ вищезгадані відсотки, проте відповідне рішення було оскаржене представниками банку.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

Читайте такожВкладникам неплатоспроможного банку «Надра» виплатять майже 4 млрд гривеньУ 2013 році ДІУ скоротило чистий прибуток майже в 2,4 разу порівняно з 2012 роком - до 12,65 млн грн. Чистий дохід установи в 2013 році знизився на 15,1% - до 208,38 млн грн.

Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших за обсягом активів. Основний акціонер банку - компанія Centragas Holding AG - структура, афільована з групою компаній Дмитра Фірташа Group DF (Австрія, 89,9659% акцій банку).

У 2014 році банк одержав 1,041 млрд грн збитку, тоді як 2013 рік банк завершив із прибутком у 2,374 млн грн. Разом з тим, у лютому цього року банк «Надра» був визнаний неплатоспроможним, після чого Фонд гарантування вкладів увів до банку тимчасову адміністрацію.