Суд зобов'язав банк «Надра» Фірташа виплатити ДІУ понад 200 мільйонів гривень
Раніше Госпсуд Києва зобов'язав банк «Надра» виплатити відсотки ДІУ, проте це рішення було оскаржене представниками банку.
Вищий господарський суд України (ВГСУ) підтвердив рішення Господарського суду Києва про стягнення з банку «Надра» 228,14 млн грн відсотків за кредитним договором на користь Державної іпотечної установи (ДІУ).
Як повідомила прес-служба ДІУ, відповідне рішення суд виніс 12 березня.
У прес-службі установи також нагадали, що впродовж 2009-2015 років ДІУ проводилп претензійно-позовну роботу зі стягнення з банку «Надра» відсотків, встановлених кредитним договором, а в серпні 2014 року столична прокуратура на користь ДІУ звернулася з позовом до Госпсуду Києва, яким було ухвалено рішення, що зобов'язує «Надра» виплатити ДІУ вищезгадані відсотки, проте відповідне рішення було оскаржене представниками банку.
Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.
Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.
Читайте такожВкладникам неплатоспроможного банку «Надра» виплатять майже 4 млрд гривеньУ 2013 році ДІУ скоротило чистий прибуток майже в 2,4 разу порівняно з 2012 роком - до 12,65 млн грн. Чистий дохід установи в 2013 році знизився на 15,1% - до 208,38 млн грн.
Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших за обсягом активів. Основний акціонер банку - компанія Centragas Holding AG - структура, афільована з групою компаній Дмитра Фірташа Group DF (Австрія, 89,9659% акцій банку).
У 2014 році банк одержав 1,041 млрд грн збитку, тоді як 2013 рік банк завершив із прибутком у 2,374 млн грн. Разом з тим, у лютому цього року банк «Надра» був визнаний неплатоспроможним, після чого Фонд гарантування вкладів увів до банку тимчасову адміністрацію.