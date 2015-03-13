Число інтернет-запитів росіян про економію на їжі зросло в два рази

«Яндекс» отримує щодня від російських інтернет-користувачів 10-12 тис. запитів на тему економії - це в два рази більше, ніж рік тому, пишуть "Известия".

Читайте такожПадіння економіки Росії через санкції і дешеву нафту перевищить вдвічі офіційні прогнози - експертиЛюди шукають спосіб заощадити практично на всьому - на їжі, одязі, косметиці, ОСАГО, весіллі. Також зростає популярність мобільних додатків, які допомагають вести "домашню бухгалтерію" і знаходити магазини зі знижками.

Як розповіли в прес-службі «Яндекса», «зростання запитів про економію у російських користувачів було зафіксовано в листопаді 2014 року - коли рубль тільки починав падати. Тоді користувачі цікавилися темою економії приблизно в півтора рази більше, ніж роком раніше".

"А в січні, після новорічних свят, рівень інтересу до цієї теми ще сильніше зріс - практично в 4,5 рази, - сказали в прес-службі. - До середини лютого рівень інтересу до теми знизився, але все одно кількість запитів про економію приблизно в два рази більше, ніж у минулому році".

Деякі запити скоріше схожі на «крик душі», наприклад: «все подорожчало, як економити», «як економити, жити в кризу, від чого відмовитися», «терміново потрібно назбирати велику суму грошей, а я зовсім не вмію економити», «як економити гроші при зарплаті 23 тис. рублів».

Читайте такожМіжнародні резерви Росії за тиждень скоротилися на $6,3 млрдПідприємці теж шукають поради, на чому економити. Наприклад, надходять такі запити: «на чому економити в кризу в салонах краси», «як економити папір в офісі», «як заощадити електрику на підприємстві», «як заощадити на банківській гарантії», «як заощадити на ПДВ, не порушуючи Податковий кодекс».

"Інтернет відображає настрої в суспільстві, - сказав медіаексперт Аскар Туганбаєв. - І відстежити зміни там можна дуже швидко - буквально в той же день". Він розповів, що бізнес, пов'язаний з інтернетом, також відчув зміну «настрою в суспільстві». Приміром, люди стали менше купувати платні інтернет-послуги - ігри, фільми, відео.

Керівник проекту «Едаділ» (мобільний додаток, який допомагає вибрати найближчий магазин з кращими цінами на продукти) Наталія Шагаріна розповіла, що його популярність завдяки кризі перевершила всі очікування.