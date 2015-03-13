Російський рубль знову почав знижуватися через невизначеність фінансового ринку

Рубль знизився до долара і євро на Московській біржі на початку торгів п'ятниці на тлі невизначеності відносно процентних ставок напередодні засідання ради директорів ЦБ РФ і в умовах спадної динаміки цін на нафту на цьому тижні, пишуть Вести Экономика.

Торги доларом США стартували в межах 61,3-61,8 руб. за $1, у середньому за півтори хвилини курс склав 61,5 руб. за $1. Це на 31 коп. вище за рівень попереднього закриття.

Курс євро виявився в районі 65,21 руб. за 1 євро, додавши 4 коп. Вартість бівалютного кошика збільшилася на 19 коп. до 63,17 руб.

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