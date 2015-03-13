Україна отримала перший транш у $5 мільярдів від МВФ

Кредит МВФ, як очікується, допоможе розблокувати додаткові кредити від інших донорів, повідомляє Reuters.

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"Гроші почали надходити на рахунок Нацбанку і рахунки уряду в Нацбанку. Вся сума надійде до кінця дня", - повідомили у прес-службі.

Підкреслимо, що загальна сума допомоги від міжнародних донорів для України становить $40 млрд.

Як повідомляв УНІАН, вчора міністр фінансів Наталія Яресько прогнозувала, що Україна отримає перший транш кредиту за новою програмою МВФ 13 березня.

1 березня ключовий кредитор України МВФ схвалив програму кредитування з використанням механізму розширеного фінансування загальним обсягом $17,5 млрд.