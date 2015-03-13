Гривня на міжбанку утримується на рівні 21,70 за долар

У п'ятницю, 13 березня, котирування гривні до долара США наміжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 21,54/21,70 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 22,82/23,02 грн/євро, до російського рубля - 0,3500/0,3530 грн/рубль.

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