Банк Росії знизив ключову ставку до 14%

Банк Росії за підсумками засідання ради директорів в п'ятницю ухвалив рішення знизити ключову ставку з 13 березня на 1 процентний пункт - до 14% річних, йдеться в прес-релізі регулятора, передає Прайм.

"Рада директорів Банку Росії 13 березня 2015 року прийняла рішення знизити ключову ставку c 15,00% до 14,00% річних, враховуючи, що баланс ризиків, як і раніше зміщений у бік значного охолодження економіки", - йдеться в повідомленні.

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Рішення регулятора збіглося з прогнозом аналітиків. Більшість опитаних експертів очікували зниження ключової ставки на 1-2 процентних пункти - з 15% до 14-13% через очікування уповільнення інфляції в РФ.

Аналітики відзначали, що посил про можливе скорочення ставки було дано регулятором ще в кінці січня. Іншою причиною зниження ключової ставки називалася рецесія в російській економіці.