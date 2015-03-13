Нацбанк після зміцнення гривні несподівано вирішив опустити її офіційний курс
14:23, 13 березня 2015Фінанси
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Офіційний курс гривні упав на 6 копійок.
НБУ знизив курс гривні / Фото УНІАН
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 13 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США - 2161.6059 (з 12 березня - 2155.3929);
100 євро - 2294.1123 (з 12 березня - 2279.9746);
10 російських рублів - 3.5460 (з 12 березня - 3.4387).
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