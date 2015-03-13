Нацбанк після зміцнення гривні несподівано вирішив опустити її офіційний курс

Офіційний курс гривні упав на 6 копійок.

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 13 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 доларів США - 2161.6059 (з 12 березня - 2155.3929); 100 євро - 2294.1123 (з 12 березня - 2279.9746); 10 російських рублів - 3.5460 (з 12 березня - 3.4387). Читайте такожУкраїна отримала перший транш у $5 мільярдів від МВФ

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