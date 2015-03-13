Прибуток російського ВТБ впав у 126 разів

Чистий прибуток групи ВТБ в 2014 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) знизився майже у 126 разів до 800 мільйонів рублів, зазначається у річному звіті компанії, передає lenta.ru.

При цьому чистий збиток в четвертому кварталі становив 4,6 мільярда рублів. Останній раз збитковим ВТБ був у 2009 році.

У той же час операційні доходи групи зросли на 27,5 відсотка до 547,5 мільярда рублів. Вплив на підсумковий фінансовий результат зробило активне створення резервів, які збільшилися в 2,8 разу до 275,4 мільярда рублів.

Чисті процентні доходи групи зросли на 9,7 відсотка до 354,3 мільярда рублів. Маржа знижувалася, на що вплинуло збільшення ключової ставки ЦБ до 17 відсотків у грудні 2014 року.

Як заявив заступник голови правління ВТБ Герберт Моос, збитки банківської групи від українського бізнесу в 2014 році становили 85,4 мільярда рублів.

Читайте такожMoody's знизило рейтинги "Сбербанку", ВТБ і "Газпромбанку" до "сміттєвого" рівня

Раніше ЦБ повідомляв, що в 2014 році прибуток російських банків впав на 40,7 відсотка до 589 мільярда рублів. 16 січня Сбербанк повідомив, що його чистий прибуток впав минулого року на 19 відсотків до 305,7 мільярдів рублів. У 2013-му цей показник дорівнював 377,6 мільярда