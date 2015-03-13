Укрнафта опублікувала відкритий лист Сергію Лещенку
15:21, 13 березня 2015Фінанси
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Найбільша нафто - і газовидобувна компанія України, Укрнафта, звернулася з відкритим листом до журналіста і народного депутата Сергія Лещенко.
Укрнафта показала детальну інформацію про аукціони
У листі компанія представила графіки проведення аукціонів за останні два роки, з указанням обсягу та сум продажу нафти.
Укрнафта, звертаючись до Лещенка та інших зацікавлених осіб повідомляє, що "протягом останніх років продаж планових ресурсів видобутку нафти був звичайною господарською практикою, заснованою на вимогах чинного законодавства України та рішеннях аукціонного комітету".
Також у листі наголошується, що "у компанії жалкують, що депутат Лещенко став знаряддям у боротьбі проти компанії з іншими особами - Пасішником і Єремєєвим".
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