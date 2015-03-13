Дефіцит держбюджету за рік становив 5,1% ВВП – Мінфін

Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський у ході публічного звіту про виконання бюджету в Міністерстві фінансів.

«Дефіцит за минулий рік у нас 78,1 млрд у цілому по держбюджету, ВВП - 1 трлн 538 млрд, приблизно», - сказав Уманський і запропонував самостійно поділити цифри, аби визначити процентне співвідношення до ВВП.

Читайте такожДо 2020 року дефіцит держбюджету повинен скоротитися до 2,2% - програма з МВФ

Що стосується дефіциту з урахуванням держпідтримки «Нафтогазу», яка за підсумками минулого року становила 170 млрд грн, то, за словами чиновника, це не розцінюється як покриття дефіциту, оскільки йдеться не про покриття збитків, а про збільшення капіталу компанії.

«На сьогодні, зокрема в судовому порядку, Україна намагається переглянути рівень цін по газових контрактах з Російською Федерацією, і розмір збитків, які зазнав «Нафтогаз», є предметом спору до перегляду тарифів», - додав він.

Згідно з матеріалами щодо виконання держбюджету, представленими журналістам у ході публічного звіту, за підсумками минулого року за відкоректованими показниками плану фактичний показник дефіциту держбюджету був недовиконаний на 10,6 млрд грн і становив 78,1 млрд грн, доходів – на 20,6 млрд грн і становив 357,1 млрд грн, видатків – на 31 млрд грн і становив 430,2 млрд грн.

Читайте такожДефіцит держбюджету в січні зріс майже у шість разів - до понад 9 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в 2014 році становив 60,078 млрд грн, що на 4,629 млрд грн, або на 7,15%, менше, ніж дефіцит у 2013 році.

При цьому, за даними Мінфіну, фактичний дефіцит держбюджету за 2014 рік, включаючи випуск ОВДП для компенсації різниці в тарифах місцевим бюджетам на оформлення відшкодування ПДВ до 1 січня 2014 року, становив 78,07 млрд грн, що на 20,7% більше від показника за 2013 рік.

Дефіцит державного бюджету України за підсумками 2013 року становив 64,708 млрд грн, що на 11,320 млрд грн, або на 21,2%, більше дефіциту за підсумками 2012 року у розмірі 53,387 млрд грн.