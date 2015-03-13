Гривня закрила міжбанк на рівні 21,65 за долар

У п'ятницю, 13 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 21,52/21,65 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 22,68/22,80 грн/євро, щодо російського рубля – 0,3520/0,3540 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 21,8355 грн/дол., на цю годину було укладено 221 угоду, обсяг торгів становив 176,11 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк в п'ятницю, 13 березня, вирішив опустити офіційний курс гривні на 6 копійок - 21,61 за долар.