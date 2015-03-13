Мінфін: план доходів бюджету за січень-лютий виконано в повному обсязі

Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський у ході публічного звіту щодо виконання бюджету в Міністерстві фінансів.

«За січень у цілому план за доходами виконаний не був, за січень-лютий з урахуванням того, що й відповідна нормативна база була прийнята урядом і Мінфіном, і, відповідно, податкова адміністрація, ми нагнали виконання плану - план за січень-лютий за фіскальною складовою ми виконали в повному обсязі», - сказав Уманський.

За його словами, єдина складова дохідної частини держбюджету, яка не була виконана, це надходження від Національного банку з перерахування частини прибутку до держбюджету. «Згідно з планом, вони повинні перераховувати 25%, як це передбачено законом про держбюджет, було перераховано лише 5,4 млрд грн», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України за підсумками січня 2015 року становив 9,185 млрд грн, що на 7,578 млрд грн, або в 5,7 разу, більше дефіциту за підсумками січня 2014 року в розмірі 1,607 млрд грн.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень 2015 становив 2,555 млрд грн, дефіцит загального фонду держбюджету – 11,104 млрд грн, при цьому спеціальний фонд зведений з профіцитом 1,920 млрд грн.

Читайте такожДефіцит держбюджету за рік становив 5,1% ВВП – МінфінНа початку березня Національний банк України повідомив, що дефіцит держбюджету в січні фінансувався переважно за рахунок внутрішніх запозичень, при цьому перерахувань свого прибутку до держбюджету НБУ не здійснював.