Вкладникам неплатоспроможного «Дельта Банку» відшкодують 16,7 мільярда гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг виплат, які підлягають відшкодуванню за рахунок коштів фонду, вкладникам неплатоспроможного «Дельта Банку» у 16,7 млрд грн, що становить 53,2% коштів фізичних осіб у банку на дату введення тимчасової адміністрації - 2 березня 2015 року, повідомляється на сайті фонду.

Також повідомляється, що Фонд гарантування шукає потенційних інвесторів для виведення «Дельта Банку» з ринку, яке може бути проведене шляхом відчуження усіх або частини активів і зобов'язань фінансової установи на користь приймаючого банку, створення і продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань «Дельта Банку», продажу банку у цілому. Фонд приймає заявки на участь у конкурсі до 23 березня включно. Участь у купівлі активів і передачі зобов'язань «Дельта Банку» можуть брати лише банки.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 березня визнав неплатоспроможними «Дельта Банк», що входить до групи найбільших, і "Кредитпромбанк" і "Омега Банк", що належать його власникові Миколі Лагуну.

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Головною причиною віднесення трьох банків до категорії неплатоспроможних стало неприйняття власником банків своєчасних, ефективних заходів для поліпшення фінансового стану фінустанов, а також ведення керівництвом банків високоризикової діяльності.