У Мінфіні допускають списання частини боргу при реструктуризації - джерело

Міністерство фінансів України у рамках проведення переговорів про реструктуризацію частини державного боргу в обсязі близько 15 млрд дол. допускає різні варіанти реструктуризації - аж до списання частини боргу, а також пропонує включити до пакета бондів до реструктуризації папери державних холдингів «Укравтодор», КБ «Південне», Держадміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» і двох держбанків – «Ощадбанку» і «Укрексімбанку», повідомило УНІАН джерело, яке знайоме з деталями переговорів.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи можливо списання боргу, співрозмовник агентства зазначив: «Це хороше питання. І поки що у нас немає чіткого розуміння, чіткої пропозиції (з реструктуризації – УНІАН). Ми розглядає різні варіанти, включаючи відстрочення платежів і зниження ставки купона».

При цьому співрозмовник агентства уточнив, що до переліку паперів, що реструктуризуватимуться, крім вже озвучених бондів, можуть увійти також папери компанії «Укрмедпостач» і бонди Київської міської державної адміністрації. Українська сторона пропонує розділити ці папери на дві групи і вести переговори по кожній з цих груп.

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Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що український уряд з 13 березня почне консультації з утримувачами частини суверенного боргу з метою поліпшити структуру цього боргу. За її словами, ці переговори можуть тривати кілька місяців, щонайменше, до травня, а обсяг заборгованості до реструктуризації становить близько 15 млрд дол. При цьому загальна заборгованість за держбондами - близько 17 млрд дол. Обсяг боргу, який Україна повинна сплатити в 2015 році, становить 11 млрд дол. Загальний обсяг держборгу - близько 70 млрд дол.

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Мінфін вперше озвучив плани з реструктуризації частини держборгу в ході обговорення нової програми кредитування економіки з Міжнародним валютним фондом. МВФ схвалив програму для України 11 березня. Обсяг фінансування становитиме 17,5 млрд дол., термін - 4 роки. Перший транш кредиту у розмірі 5 млрд дол. Україна одержала 13 березня.