Банк Росії: відтік капіталу цього року становитиме $111 мільярдів

Банк Росії прогнозує чистий відтік капіталу в 2015 році на рівні 111 мільярдів доларів і його уповільнення в наступні два роки: до 87 мільярдів доларів в 2016 році і 80 мільярдів доларів в 2017 році, йдеться в доповіді ЦБ з грошово-кредитної політики, передає Прайм.

За ризикового сценарію відтік капіталу може досягти у 2015 році 131 мільярда доларів, у 2016 - 89 мільярдів доларів, а в 2017 - 78 мільярдів доларів.

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У 2015 році ЦБ в базовому сценарії очікує середньорічну ціну на нафту в діапазоні 50-55 доларів за барель, у 2016 році - 60-65 доларів. Ризиковий сценарій передбачає збереження ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель протягом трьох років.