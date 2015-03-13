Порошенко заявив про значне уповільнення темпів зняття депозитів



Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1».

”Уряд і Національний банк знайшли ефективний діалог, і темпи зняття депозитів значно уповільнилися... На сьогоднішній день, якщо курс стабілізований, якщо відтік депозитів зупинився, якщо Національний банк разом з урядом прийме рішення про те, що зняття обмежень на зняття вкладів - бо саме це є відновленням довіри до банківської системи. Я впевнений, що найближчим часом вони повинні бути готові до цього і прийняти ці рішення», - сказав глава держави.

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