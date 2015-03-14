Гонтарева припускає зняття обмежень на валютному ринку

За її словами що з початку березня Національний банк україни для поповнення міжнародних резервів викупив 579 млн доларів США, передає прес-служба НБУ.

"Тепер у нас є чим підтримувати ринок. Надалі ці кошти можуть бути використані для здійснення валютних інтервенцій у разі виникнення волатильності на ринку чи панічних настроїв населення. У разі збереження тенденції стабілізації адміністративні обмеження будуть поступово зніматися", - заявила глава НБУ.

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Згідно з меморандумом МВФ до кінця червня 10 українських банків пройдуть діагностику. Її мета визначити платоспроможність банків.