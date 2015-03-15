Українці вперше з червня 2014 року продали валюти більше, ніж купили

Українці у лютому 2015 року, вперше з червня 2014 року, продали іноземної валюти більше, ніж купили.

Згідно з повідомленням на сайті Національного банку України, чистий продаж (перевищення пропозиції над попитом) готівкової валюти населенням у лютому 2015 року становив 126,4 млн дол., тоді як у лютому 2014 року чиста купівля валюти населенням становила 782,3 млн дол.

«Обсяг валюти, купленої банками у населення, - 194,3 млн дол. Обсяг валюти, проданої населенню, - 67,9 млн дол.», - йдеться у повідомленні.

За підсумками січня-лютого чистий продаж валюти населенням становив 145,8 млн дол. (у еквіваленті).

Читайте такожНацбанку рекомендують спрямувати зусилля на забезпечення купівельної спроможності гривніЯк повідомляв УНІАН, чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією) готівкової валюти населенням у січні 2015 року становила 19,4 млн дол., що в 2,4 разу менше від показника грудня 2014 року.

Золотовалютні резерви Національного банку Україна в лютому знизилися на 12,4% - до 5,625 млрд дол.