Грошова маса в Україні за місяць зросла на 21,5%

09:08, 16 березня 2015
Фінанси
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На динаміку грошової маси вплинула переоцінка валютних депозитів унаслідок девальвації гривні.

REUTERS

Обсяг монетарної бази в Україні в лютому зріс на 1,5% - до 331,6 млрд грн, грошової маси - на 21,5%, до 1,138 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року грошова маса в Україні зросла на 18,9%, монетарна база скоротилася на 0,5%. Обсяг готівки поза банками за лютий зріс на 3,5% - до 283,8 млрд грн.

У повідомленні наголошується, що на динаміку грошової маси вплинули переоцінка валютних депозитів унаслідок девальвації гривні.

Як повідомляв УНІАН, у січні обсяг монетарної бази в Україні знизився на 1,9% - до 326,7 млрд грн, грошової маси - на 2,3%, до 934,8 млрд грн.

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Грошова маса в 2014 році зросла на 44,851 млрд грн, або на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.

Закон про державний бюджет України на 2015 рік зобов'язує Національний банк перерахувати в скарбницю не менш як 60 млрд грн свого прибутку до 11 травня 2015 року. Норма відрахувань прибутку НБУ до держбюджету майже утричі перевищує торішній показник на рівні 22,807 млрд грн.

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