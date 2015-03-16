НБУ за місяць продав на міжбанку валюти на півмільярда доларів більше, ніж купив

Національний банк України у лютому на міжбанківському валютному ринку продав на 506,6 млн дол. більше ніж придбав, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, регулятор на міжбанківському ринку продав 583,9 млн дол. за курсом 23,1410 грн/дол. і 59,2 млн євро за курсом 19,6298 грн/євро, регулятор придбав 144,7 млн дол. за курсом 27,8108 грн/дол.

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Таким чином, з початку поточного року сальдо інтервенцій залишається негативним (продаж валюти перевищує її купівлю) і становить 1,025 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку Україна в лютому знизилися на 12,4% - до 5,625 млрд дол.

У 2014 році від’ємне сальдо валютних інтервенцій НБУ (продаж валюти перевищує її купівлю) становило 9,248 млрд дол.