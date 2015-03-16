Нацбанк із початку березня викупив майже $600 мільйонів для можливої підтримки гривні

Національний банк України з початку березня викупив на міжбанківському валютному ринку 579 млн дол. США для поповнення міжнародних резервів, повідомляється на сайті Нацбанку з посиланням на голову НБУ Валерію Гонтареву.

«Тепер у нас є чим підтримувати ринок. Надалі ці кошти можуть бути використані для здійснення валютних інтервенцій у разі виникнення волатильності на ринку або панічних настроїв населення. У разі збереження тенденції стабілізації, адміністративні обмеження поступово зніматимуться», - наводяться в повідомленні слова Гонтаревої.

Також повідомляється, що після запровадження в Україні тимчасових заходів з стабілізації валютного ринку протягом місяця спостерігалася тенденція зміцнення курсу гривні. Зокрема, офіційний курс на 13 березня 2015 року зміцнився до 21,61 грн/дол. після 27,76 грн/дол. на початок березня.

Крім того, Нацбанк повідомляє про позитивні тенденції на ринку готівкової валюти. Зокрема, населення продовжує продавати готівкову іноземну валюту банкам більше, ніж купує. Сальдо таких операцій з початку березня становить майже 70 млн дол. США.

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За оцінками НБУ, стабілізації ситуації значною мірою сприяло досягнення домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо кредиту EFF. У рамках нової програми з МВФ Нацбанк 13 березня одержав перший транш на суму близько 5 млрд доларів. Кошти направлено на зміцнення міжнародних резервів. Програма EFF розрахована на досягнення фінансової стабільності і передбачає збільшення міжнародних резервів до кінця поточного року до рівня 17 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк став найбільшим покупцем валюти на міжбанківському валютному ринку після запровадження ряду обмежень для стабілізації ринку.

Запроваджені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 раза, - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після запровадження обмежень гривня почала зміцнюватися, останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 13 березня, становить 21,6161 грн/дол.