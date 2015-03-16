Гонтарева стверджує, що за 9 місяців роботи жодного разу не писала заяви про відставку

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева за 9 місяців своєї роботи жодного разу не писала заяву про відставку і після схвалення нової програми з Міжнародним валютним фондом із оптимізмом дивиться в майбутнє.

Про це повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook із посиланням на телеінтерв'ю голови НБУ.

«За 9 місяців моєї роботи я чула з засобів масової інформації, що я 9 разів уже писала заяву про відставку. Я не писала заяву про відставку жодного разу. Я перебуваю в дуже оптимістичному настрої, тому що на сьогоднішній день ми більше не думаємо про те, як будемо втрачати резерви, а думаємо про те, що до кінця року у нас буде 17 млрд дол. резервів. Для мене як для голови Національного банку і для всієї нашої команди це однозначно дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє», - сказала Гонтарева.

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Голова НБУ підтвердила факт надходження першого траншу від МВФ у розмірі близько 5 млрд дол., зараховані у резерви, і нагадала, що нова програма з Фондом передбачає зростання резервів на кінець року до 17 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми обсягом 5 млрд дол. отримано 13 березня.