Українцям можуть дозволити разове декларування майна

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів, Державній фіскальній службі і Міністерству юстиції до 1 липня вивчити необхідність одноразового декларування коштів, майна і валютних цінностей.

Відповідну постанову уряду від 11 березня розміщено на сайті Кабміну.

«Вивчити питання про необхідність внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливого порядку одноразового декларування фізичними особами коштів, майна і валютних цінностей для подальшого контролю за витратами і доходами громадян із застосуванням непрямих методів», - йдеться в документі.

Крім того, постанова передбачає проведення національної оцінки ризиків до жовтня 2015 року, а також контроль за формуванням статутного капіталу підприємств за допомогою коштів невстановленого походження.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін планує запровадити разову («нульову») декларацію доходів, майна і фінансового стану, одержаних, зокрема, з порушенням законодавства про оподаткування доходів і валютне регулювання.

Надалі такі декларації використовуватимуться для порівняння наявних доходів і витрат. При цьому декларування є винятково добровільним, а громадяни, які не подали декларації, автоматично вважатимуться власниками активів у розмірі 200 тис. грн. Якщо розмір активів, у першу чергу банківського вкладу або готівки, перевищує 200 тис. грн, він підлягає декларуванню і оподаткуванню за ставкою 3% від задекларованої суми.