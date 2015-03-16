НБУ в лютому збільшив рефінансування банків у 2,4 разу

Національний банк України у лютому 2015 року порівняно з січнем збільшив обсяг рефінансування банків у 2,4 разу - до 30,833 млрд грн, повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з інформацією НБУ, рефінансування було надано 26 банкам.

Нацбанк надав банкам кредити овернайт на 23,269 млрд грн, кредити, отримані в результаті тендеру на термін до 90/360 днів, на 3,199 млрд грн, кредити під програми фінансового оздоровлення на 3,565 млрд грн, за операціями прямого РЕПО на 800 млн грн.

Обсяг коррахунків банків у НБУ в лютому знизився на 19,9% - до 27,5 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів на 10 березня становив 37,8 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в січні 2015 року порівняно з груднем скоротив обсяг рефінансування банків у 3,4 разу - до 12,770 млрд грн.

Національний банк України у 2014 році порівняно з 2013 роком збільшив обсяг рефінансування банків у 3 рази - до 222,3 млрд грн.

У грудні 2014 року Нацбанк надав банкам найбільший обсяг рефінансування в розмірі 42,9 млрд грн, узокрема 32,2 млрд грн кредитів овернайт, 7 млрд грн кредитів через тендери з підтримки ліквідності та 2,5 млрд грн через операції прямого РЕПО.