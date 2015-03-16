ПУМБ поглинув "Ренесанс Капітал"

«Перший український міжнародний банк» (ПУМБ), що входить до групи найбільших, завершив юридичну процедуру злиття з банком "Ренесанс Капітал", повідомила прес-служба банку ПУМБ.

«Передавальний акт усіх прав і зобов'язань був затверджений 14 березня 2015 року рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» та рішенням акціонера АТ «Банк Ренесанс Капітал». Таким чином, було завершено етап юридичного злиття банків, що почалася восени минулого року», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, до кінця 2015 року буде завершено операційне злиття банків, об'єднання мережі відділень, продуктового ряду і сервісів банків.

У повідомленні наголошується, що загальний капітал об'єднаного банку не змінився, а регулятивний капітал збільшився на 295 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, акціонери «Першого українського міжнародного банку» 27 жовтня ухвалили рішення про приєднання ще однієї структури своєї банківської групи, «Банку Ренесанс Капітал».

Читайте такожАхметов за рік війни втратив майже $6 мільярдів - Forbes

Довідка УНІАН. «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) заснований в 1991 році й входить до групи найбільших банків України. Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію «СКМ Фінанс», яка володіє 92,24% акцій банку.

«Банк Ренесанс Капітал» (Київ, бренд «Ренесанс Кредит») працює на ринку України з 2011 року і входить до групи невеликих фінустанов. Основним власником банку також є Рінат Ахметов через «СКМ Фінанс» (92,24% акцій банку).

У грудні 2013 року ПУМБ придбав 100% статутного капіталу «Банку Ренесанс Капітал», в результаті чого банк став дочірнім банком ПУМБ в рамках банківської групи «ПУМБ», визнаної НБУ 19 липня 2013 року.