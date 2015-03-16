Нацбанк знизив офіційний курс гривні другий день поспіль

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 16 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2177.0381 (з 13 березня - 2161.6059);

100 євро - 2301.5647 (з 13 березня - 2294.1123);

10 російських рублів - 3.5505 (з 13 березня - 3.5460).

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні вдень установилися на рівні 21,55/21,67.

Середньозважений курс гривні на 12:00 становив 21,6049 грн/дол. На цей час було укладено 16 угод, обсяг торгів становив 12,69 млн доларів.