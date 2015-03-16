Нацбанк знизив офіційний курс гривні другий день поспіль
14:42, 16 березня 2015Фінанси
2418
Гривня за курсом Національного банку сьогодні знову подешевшала.
Курс гривні сьогодні опустився на 15 копійок / dialog.ua
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 16 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США - 2177.0381 (з 13 березня - 2161.6059);
100 євро - 2301.5647 (з 13 березня - 2294.1123);
10 російських рублів - 3.5505 (з 13 березня - 3.5460).
Читайте такожНацбанк із початку березня викупив майже $600 мільйонів для можливої підтримки гривні
Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні вдень установилися на рівні 21,55/21,67.
Середньозважений курс гривні на 12:00 становив 21,6049 грн/дол. На цей час було укладено 16 угод, обсяг торгів становив 12,69 млн доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter