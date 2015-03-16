Голова МВФ вважає відновлення світової економіки повільним і нестійким

Відновлення світової економіки залишається "дуже повільним, дуже нестійким і надто нерівномірним", сказала в понеділок голова Міжнародного валютного фонду, вказавши на розбіжності монетарної політики як на ризик, що може стати причиною волатильності на фінансових ринках, повідомляє Рейтер.

Крістін Лагард повторила прогноз МВФ про те, що більш ніж через шість років після світової фінансової кризи економіка зросте лише на 3,5 відсотка у 2015 році й на 3,7 відсотка - у 2016 році.

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"Це все ще нижче того, чого можна було очікувати після такої кризи, - сказала Лагард, виступаючи в столиці Індії. - У майбутньому все ж може статися щось краще завдяки низьким цінам на нафту і процентним ставкам. Та все ж існують значні ризики для крихкого глобального відновлення".