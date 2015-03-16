Гонтарева розповіла, де знаходяться отримані від МВФ гроші

Національний банк України має намір поступово пом'якшити монетарну політику, переглянувши облікову ставку, і скасувати адміністративні обмеження при стабілізації ситуації на валютному ринку.

Про це повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook з посиланням на телеінтерв'ю голови НБУ.

Голова НБУ Валерія Гонтарева зазначила, що введені обмеження – це кризові заходи, які дозволили стабілізувати ситуацію на валютному ринку і дозволили «увійти до рамок» програми з Міжнародним валютним фондом.

«У цьому й питання, що це тимчасові заходи, які ми використовували суто для стабілізації панічних настроїв. Тому, якщо ринок стабілізується, то поступово ми почнемо з більш м'якшої нашої монетарної політики, тому що ставка з рефінансування 30% однозначно не дає ринку нормально розвиватися. Зараз адміністративні заходи на ринку введено строком на три місяці, вже насправді у нас два з половиною тижні цих заходів минули, і якщо ми побачимо, що ситуація стабілізувалася раніше, то відмінятимемо їх раніше», - сказала Гонтарева.

Голова НБУ нагадала, що Україна одержала перший транш у рамках нової програми Міжнародного валютного фонду на 5 млрд дол., 2,5 млрд із яких на рахунку Національного банку і 2,5 млрд - на рахунку Міністерства фінансів.

«У нашій країні мінімальна сума, яка на сьогоднішній день потрібна для комфорту всіх міжнародних інвесторів, міжнародних організацій, знову ж таки для комфорту нашого внутрішнього ринку, - це близько 15,5 млрд. Наша програма з Міжнародним валютним фондом на 2015 рік передбачає, що до кінця року наші резерви мають досягти рівня 17 млрд. Ми більше матимемо грошей в резервах, ніж мінімальна необхідна потреба», - сказала Гонтарева, відзначаючи, що це добрий знак для ринку.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 24 лютого ввів обмеження для імпортерів, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол. з передоплатою, оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Згодом з 4 березня НБУ пом'якшив вимоги для операцій критичного імпорту, відстрочивши на один місяць введення обов'язкової акредитивної форми розрахунків. Одночасно регулятор розширив перелік документів для узгодження платежів за імпортними контрактами, зобов'язавши банки надавати довідки фіскальної служби про відсутність у клієнта-імпортера заборгованості з податків, зборів і платежів, а також заборонив банкам купувати валюту на доручення клієнтів-резидентів (окрім фізосіб), які мають власну валюту на рахунках в банках у сумі більш як 10 тис. дол.

Крім цього, з 4 березня НБУ підвищив облікову ставку до 30% річних і продовжив дію норми з обов'язкового продажу 75% валютної виручки для експортерів, а також обмеження щодо 90-денному граничного терміну розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, заборони резидентам на дострокове погашення валютних кредитів нерезидентам, заборони на купівлю і перерахування валюти для повернення за кордон іноземних інвестицій і виплати дивідендів інвесторам.

Також Нацбанк продовжив обмеження для фізосіб, включаючи граничний обсяг продажу готівкової валюти в один день у 3 тис. грн, для видачі гривневої готівки через каси і банкомати - в 150 тис. грн на добу, готівкової валюти або банківських металів із поточних і депозитних рахунків - в межах еквівалента 15 тис. гривень на добу на одного клієнта. Крім того, продовжується вимога до банків видавати валютні внески громадян достроково в гривні та обмеження щодо переказів за кордон до 15 тис. грн на день, але не більше ніж 150 тисяч гривень на місяць.

Введені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом в 3,8 разу - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення обмежень гривня почала зміцнюватися, останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 16 березня, становить 21,77 грн/дол.