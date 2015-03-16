Збитки російських банків у лютому зросли в півтора разу

Російські банки збільшили збитки у лютому до 36 мільярдів з 24 мільярдів рублів місяцем раніше, тим не менше, за підсумками поточного року банки сукупно отримають позитивний фінансовий результат у розмірі кількох сотень мільярдів рублів, повідомив заступник голови ЦБ Михайло Сухов, передає РИА Новости.

"Йде невелике збільшення валових збитків - з 24 до 36 мільярдів рублів. Я думаю, що у сфері підсумкового фінансового результату не варто очікувати великих цифр як у бік прибутків, так і у бік збитків", - сказав Сухов, виступаючи на російському економічному та фінансовому форумі в Женеві.

Він зазначив, що банки будуть працювати в складних фінансових умовах, однак імовірність висловлених раніше деякими експертами прогнозів про те, що збитки за підсумками року можуть досягти трильйона рублів, низька.

За його словами, такі прогнози ґрунтуються на поточних тенденціях і на раціональному макроекономічному прогнозі. "Ймовірність настання цих подій низька", - ще раз підкреслив він.

"Я думаю, що фінансовий стан банків буде все більше і більше "поляризуватися", а не погіршуватися. Група банків, яка спрацює з прибутком буде трохи більшою за групу банків, яка спрацює зі збитками. При цьому сукупний фінансовий результат і тієї, й іншої групи буде обчислюватися сотнею-другою мільярдів рублів", - вважає заступник голови ЦБ.

"Це підштовхне банки до більш раціональної економічної поведінки, насамперед у сфері власних витрат. Я думаю, що необхідність економії коштів очевидна", - упевнений він.

У лютому перший заступник голови ЦБ Олексій Симановський заявив, що ЦБ РФ очікує зниження прибутку банківської системи в 2015 році приблизно вдвічі, до 300-400 мільярдів рублів. У 2014 році російські банки отримали чистий прибуток у розмірі 589 мільярдів рублів, що на 40,7% менше, ніж за 2013 рік.