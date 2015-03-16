Роздрібна торгівля в Україні впала на 21%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-лютому 2015 року знизився на 21,2% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у порівнюваних цінах) – до 139,965 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, найбільше знизився обіг роздрібної торгівлі в Луганській і Донецькій областях – на 89,8% і 66,8% до 746,1 млн. грн і 5,848 млрд грн відповідно. Найменше скорочення роздрібного товарообігу в січні-лютому спостерігалося в Київській (на 3,7%, до 6,472 млрд грн), Чернівецькій (на 5,6%, до 2,36 млрд грн) і Одеській (на 7,6%, до 10,19 млрд грн) областях. Роздрібний товарообіг у Києві за звітний період знизився на 17,3% - до 20,446 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні 2015 року знизився на 22,6% порівняно із січнем 2014 року (у порівнюваних цінах) – до 65,734 млрд грн.

У 2014 році роздрібний товарообіг в Україні скоротився на 8,6% порівняно з 2013 роком – до 903,535 млрд грн.