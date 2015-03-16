Гривня закрила міжбанк на позначці 21,95 за долар

У понеділок, 16 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,65/21,95 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,90/23,20 грн/євро, до російського рубля - 0,3470/0,3510 грн/рубль.

Читайте такожНацбанк із початку березня викупив майже $600 мільйонів для можливої підтримки гривні

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 21,9204 грн/дол., до цього часу було укладено 226 угод на 181,47 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, Нацбанк знизив офіційний курс гривні до 21,77 грн/дол.