МВФ: до 2020 року золотовалютні резерви України зростуть до $39 мільярдів

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення золотовалютних резервів України до 2020 року до 38,7 млрд дол., йдеться в документах Фонду, розміщених на корпоративному сайті.

При цьому, згідно з даними Фонду, в 2015 році держрезерви збільшаться у 2,5 разу порівняно з нинішніми показниками - до 18,3 млрд дол. А потім збільшуватимуться в середньому на 5-6 млрд дол. щорічно аж до 2019 року, коли досягнуть показника в 38,4 млрд дол.

Фонд також зазначає, курс національної валюти - гривні щодо долара в період до 2020 року коливатиметься в коридорі 21,7 - 23,7 грн за долар.

Також МВФ прогнозує вихід на позитивну динаміку експорту та імпорту в 2016 році - в середньому на 5%. До 2020 року збільшення експорту становитиме, за оцінками МВФ, близько 6,5%, збільшення імпорту - 7,9%.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України в лютому знизилися на 12,4% - до 5,625 млрд дол., обновивши, таким чином, більш як 11-річний мінімум після провалу до 6,218 млрд дол. у червні 2003 року. Згідно з опублікованими даними, на 1 березня резерви в іноземній валюті становили 4,698 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення – 3,94 млн дол., золото – 922,47 млн дол.

Водночас 11 березня МВФ схвалив нову програму кредитування економіки України строком на 4 роки і обсягом фінансування 17,5 млрд дол. 13 березня Україна отримала перший транш за новою програмою - в обсязі близько 5 млрд дол., з них 2, 8 млрд дол. пішли на підтримку бюджету, а 2,2 млрд дол. - у золотовалютні резерви країни.