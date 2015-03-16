Німеччина надасть Україні 500 мільйонів євро кредиту

Завтра до України прибуває робоча група з ФРН для остаточного узгодження тексту Меморандуму та рамкової угоди щодо отримання Києвом кредитних коштів у розмірі 500 млн євро.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, який перебуває в Німеччині у складі делегації в рамках офіційного візиту президента України Петра Порошенка, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

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За словами Зубка, до складу робочої групи входять представники міністерства економіки, міністерств енергетики та транспорту.

«Під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорювалось питання щодо залучення кредиту банку KFW для відновлення східної частини України, а також напрямки використання цих коштів. Йдеться про макрофінансову підтримку державного бюджету України, підтримку малого та середнього бізнесу, проекти у сфері енергетики та відновлення інфраструктури», - повідомив Зубко.

За його словами, ці гроші принесуть колосальний позитивний ефект для економіки всієї країни, адже дозволять створити нові робочі місця, нові бізнеси, запустити важливі інфраструктурні проекти.

Підписання Меморандуму та рамкової угоди заплановано на початок квітня.

У повідомленні нагадується, що Зубко є головою української частини Українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва.