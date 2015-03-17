Ризики надання кредиту Україні є - МВФ

Про це в ефірі "Свободи слова" у понеділок, 16 березня, сказав голова представництва МВФ в Україні Жером Ваше, пише Обозреватель.

"Певні ризики є. Основним ризиком ми визначили ризик інтенсифікації конфлікту", - сказав він.

За словами Ваше, МВФ опрацьовує різні сценарії розвитку подій.

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"Ми намагаємося побудувати різні сценарії, визначити, як мінімізувати ризики, що можуть статися. Але найважливішим завданням є допомогти запровадити реформи в українській економіці, їх оперативне впровадження. Зокрема - енергетика, фінансовий сектор. Також важлива реформа для поліпшення ділового середовища. Це все стане для нас найбільшою гарантією того, що гроші світового співтовариства пішли на необхідне", - зазначив він.

Ваше підкреслив, що МВФ - це гарант світової фінансової стабільності.