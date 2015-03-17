Яресько: Україні для відновлення економіки потрібна додаткова фінансова допомога

Наданий Україні пакет фінансової допомоги є необхідним мінімумом для стабілізації банківської системи, проте для масштабного відновлення економіки країні буде потрібно додаткове фінансування. Про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько, повідомляє американське видання Wall Street Journal.

"Пакет, який ми маємо в своєму розпорядженні, стабілізує банківський сектор. Але його недостатньо для того, щоб почати зростання й розвиватися далі", - сказала Яресько.

"Якщо з якоїсь причини хтось із наших партнерів не хоче або не може надати нам військову оборонну підтримку, тоді дайте нам фінансову підтримку", - сказала міністр фінансів.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня ключовий кредитор країни Міжнародний валютний фонд схвалив нову чотирирічну програму співпраці з Україною з обсягом кредитування 17,5 млрд дол. Перший транш кредиту розміром 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня. Як підкреслювала директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, програма Фонду відкриває для України додаткові можливості фінансування загальним обсягом близько 40 млрд дол., а, крім того, дозволяє вести переговори про реструктуризацію державного боргу обсягом 15 млрд дол. Загальний розмір державного боргу країни становить 70 млрд дол.

Україна почала переговори щодо реструктуризації боргів у п'ятницю, 13 березня. Як зазначали близькі до переговорів джерела, Україна поки вивчає думку кредиторів, але не виключає різних форм реструктуризації, включаючи відстрочення платежів і списання частини боргу.