Нацбанк може випустити валютні депозитні сертифікати

Національний банк України розглядає можливість впровадження валютних депозитних сертифікатів для залучення ліквідності у банків, повідомляється на сторінці регулятора у соцмережі Facebook із посиланням на підсумки традиційної наради з банкірами 16 березня.

«Національний банк запропонував на розгляд і подальше обговорення банківського співтовариства можливість випуску депозитних сертифікатів Нацбанку, номінованих в іноземній валюті», - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. Нацбанк використовує депозитні сертифікати для залучення вільної ліквідності у банків. З цією метою НБУ розміщує серед банків сертифікати «овернайт» терміном обігу 1 день, а також 7, 14 і 30 днів. Ставки залучення ресурсів встановлюються залежно від облікової ставки НБУ, яка з 4 березня підвищена до 30% річних. Слідом за обліковою ставки за сертифікатами були підвищені до 20%, 26%, 26% і 27%, відповідно.

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Загальний денний обсяг залучення ресурсів у банків зазвичай перевищує обсяги виданого банкам рефінансування. Наприклад, 13 березня НБУ надав банкам рефінансування на 345,6 млн грн і одночасно продав депозитні сертифікати на 13,015 млрд грн.

За оцінками НБУ, обсяг вільних ресурсів у банківській системі, доступних для кредитування економіки, становить близько 30 млрд грн, проте ліквідність у системі розподіляється неоднорідно, а небажання банків кредитувати економіку зумовлене високими ризиками неповернення виданих кредитів в умовах нинішнього бізнес-середовища.