Фонд гарантування пропонує ліквідувати «VAB Банк»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Національного банку України з пропозицією про відкликання банківської ліцензії й ліквідації неплатоспроможного «VAB Банку», повідомляється на сайті фонду.

За інформацією Фонду гарантування, термін дії тимчасової адміністрації в банку закінчився, й найменш витратним способом його виведення з ринку є ліквідація з відшкодуванням за вкладами фізосіб через фонд.

Також повідомляється, що з 17 березня тимчасово призупинено виплати вкладникам банку для завершення формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації. Виплати буде поновлено не пізніше ніж за сім днів із дня ухвалення Нацбанком рішення про відкликання банківської ліцензії й ліквідації банку.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «VAB Банк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним 21 листопада 2014 року.

«VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за розміром активів. Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій).