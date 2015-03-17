Усі операції з обміном валют у банках не будуть обкладати військовим збором

Військовий збір у розмірі 1,5%, яким із 13 березня обкладаються доходи від операцій, пов'язаних із переходом прав власності за валютними цінностями, не поширюватиметься на весь перелік банківських операцій, які можна віднести до валютообмінних.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у ході щотижневої наради в Нацбанку керівники 40 найбільших банків України висловили занепокоєння в зв'язку з відсутністю чіткого порядку стягнення й адміністрування зазначеного збору.

Директор Департаменту податкової й митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Микола Чемерук, який взяв участь у нараді, зазначив, що Мінфін із метою врегулювання цього питання проводить консультації з представниками Нацбанку та Державної фіскальної служби.

За його словами, найближчим часом буде надано докладні роз'яснення учасникам ринку з незрозумілих питань.

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«Податковий збір не поширюватиметься на весь перелік банківських операцій, які можна віднести до валютообмінних», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України й деяких інших законодавчих актів України" від 02.03.2015 р., із 13 березня доходи від операцій із валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаними з переходом права власності на такі валютні цінності, обкладаються військовим збором за ставкою 1,5%.

Військовий збір було введено в Україні як додаткове джерело фінансування й підтримки армії, яка виконує завдання в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню.