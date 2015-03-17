Fitch налаштоване оптимістичніше Кабміну: ВВП України у 2015 році впаде на 5% при інфляції 26%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує падіння економіки України на 5% при інфляції в 26%, йдеться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

«Ключове припущення агентства: ВВП України знизиться на 5%, а інфляція зросте на 26% у 2015 році», - повідомляє агентство.

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Ці оцінки співпадають із прогнозами ключового кредитора країни – Міжнародного валютного фонду, а також із базовим сценарієм розвитку економіки, озвученим урядом України.

Зокрема, МВФ прогнозує падіння економіки України в 2015 році до 5,5% при інфляції близько 27%.

Водночас Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році й допускає за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%. Оптимістичні сценарії передбачають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

При цьому падіння експорту при песимістичному сценарії становитиме 16,6% (54,5 млрд дол.) у 2015 році, імпорту – 22% (55 млрд дол.). За оптимістичними оцінками, обсяг експорту цього року порівняно з 2014 роком впаде на 7% - до 60 млрд дол., імпорту – на 10,7% - до 63 млрд дол.

Номінальний ВВП становитиме 1,85 тлрн грн за найбільш оптимістичним сценарієм і 1,79 трлн грн - за песимістичним.