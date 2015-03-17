Гривня на міжбанку впала до 22,2 за долар

У вівторок, вівторок, 17 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 21,85/22,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро перебуває на рівні 23,20/23,55 грн/євро, до російського рубля - 0,35/0,36 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 12:00 становив 22,2749 грн/дол., на цю годину було укладено 7 угод, обсяг торгів становив 4,15 млн дол.