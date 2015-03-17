Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в січні скоротився у 7 разів

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня 2015 року становив 25,1 млн дол., що в 7 разів нижче показника дефіциту за січень 2014 року в 183,1 млн дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

У січні порівняно аналогічним місяцем попереднього року експорт товарів із України знизився на 31,2% до 2,984 млрд дол., імпорт - на 33,4% до 3,009 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,99 (у січні 2014 року – 0,96).

Згідно з повідомленням, кількість країн-партнерів, з якими проводилися зовнішньоторговельні операції, скоротилася на 47 країн - до 170.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС у січні знизився на 31% у річному виразі – до 1,072 млрд дол., або на 35,9% загального обсягу експорту.

Імпорт товарів із країн ЄС за цей період знизився на 21,2% - до 1,153 млрд дол., або 38,3% загального обсягу імпорту.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками 2014 року скоротився в 29 разів - до 468,3 млн дол.

У 2014 році порівняно з минулим роком експорт товарів із України знизився на 13,5% - до 53,913 млрд дол., імпорт - на 28,3%, до 54,381 млрд дол.