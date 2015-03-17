У Нацбанку призначили відповідального за монетарну стабільність

Посаду виконуючого обов'язки заступника голови Національного банку України - керівника монетарним напрямком з 17 березня обійняв Дмитро Сологуб, який з 2007 року обіймав посаду начальника відділу аналізу та досліджень «Райффайзен Банку Аваль», повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією регулятора, Сологуб є авторитетним і відомим в економічних і фінансових колах нашої країни і за кордоном фахівцем, він - автор низки досліджень з економічної тематики, володар диплома сертифікованого фінансового аналітика (CFA). У 2004-2007 роках обіймав посаду економіста-дослідника у представництві Міжнародного валютного фонду в Україні.

Голова НБУ Валерія Гонтарева, коментуючи призначення Сологуба, повідомила, що він відповідатиме за розвиток функції забезпечення монетарної стабільності та ефективне формулювання грошово-кредитної політики регулятора.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ розпочав внутрішню реорганізацію з 1 грудня минулого року. Коментуючи старт реорганізації, голова НБУ повідомляла про зміну вертикалі управління в Нацбанку. Зокрема, розподіл керівництва регулятора на монетарний і ринковий блок.

Раніше голова НБУ анонсувала «драматичні» кадрові перестановки в Нацбанку, оскільки багато процесів потребують удосконалення, а кількість персоналу у п'ять разів перевищує штат порівнянної за розміром країни і виконуваних функцій центробанку.