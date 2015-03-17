Нацбанк хоче знизити граничну суму готівкових розрахунків

Національний банк України проводить консультації з банкірами з питання зниження граничної суми готівкових розрахунків для визначення нового оптимального порогу таких розрахунків.

Про це повідомляється на сторінці НБУ у соцмережі Facebook з посиланням на підсумки традиційного наради з банкірами 16 березня.

«Зниження максимально дозволеної суми розрахунків готівкою стимулюватиме розвиток безготівкового ринку і дозволить залучити додаткові ресурси в банківську систему», - наводяться у повідомленні слова голови НБУ Валерії Гонтаревої.

За її словами, такий крок сприятиме зниженню тіньового сектора економіки країни.

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Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева у ході зустрічі з топ-менеджментом компаній - членів Американської торговельної палати у лютому цього року заявила, що Нацбанк має намір знизити граничну суму готівкових розрахунків.

За її словами, в європейських країнах сума готівкових розрахунків становить близько тисячі євро, і в цьому напрямку українська влада «йтиме семимильними кроками».

З 1 вересня 2013 року в Україні діє обмеження максимальної суми готівкових розрахунків для підприємств (підприємців) протягом дня до 10 тис. грн, для фізосіб при розрахунках з підприємствами (підприємцями) і між собою за договорами купівлі-продажу, що підлягає нотаріальному посвідченню, - до 150 тис. грн.