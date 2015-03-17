Офіційний курс гривні впав майже на 50 копійок - до 22,24 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 17 березня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2224.6866 (з 16 березня - 2177.0381);

100 євро - 2348.6016 (з 16 березня - 2301.5647);

10 російських рублів - 3.5796 (з 16 березня - 3.5505).

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні вдень установилися на рівні 21,85/22,20.

Середньозважений курс гривні на 12:00 склав 22,2749 грн/дол., на цей час було укладено 7 угод, обсяг торгів становив 4,15 млн дол.