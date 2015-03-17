Незважаючи на окупацію Донбасу, Яценюк майже не зменшив видатки на донецькі та луганські адміністрації
Скорочення видатків на місцеві обладміністрації не відповідає зменшенню території та населення.
Кабінет міністрів встановив на 2015 рік фонд оплати працівників і видатків на утримання обласних та районних держадміністрацій на загальну суму 4,83 млрд грн., що на 202 млн грн. менше від видатків у 2014 році. Відповідну постанову 11 березня підписав прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, пишуть Наші гроші.
Обладміністрації коштуватимуть 1,37 млрд грн., райдержадміністрації – 3,46 млрд грн.
У порівнянні з 2014 роком видатки на ОДА скоротились на 69 млн грн., у тому числі більше немає фінансування Севастопольської міськдержадміністрації у розмірі 3,5 млн грн. На РДА видатки скоротились на 133 млн грн., у тому числі районні у м.Севастополь держадміністрації 3,8 млн грн.
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Скорочення видатків відбулось приблизно рівномірно по усім держадміністраціям всіх рівнів в усіх регіонах.
Разом з тим населення підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей скоротилось більш ніж удвічі – з 4,3 млн до 2,0 млн осіб на Донеччині і з 2,2 млн до 1,0 млн осіб на Луганщині. Однак скорочення видатків на місцеві обладміністрації не відповідало зменшенню території та населення. По Донецькій ОДА видатки скоротили на 4,34 млн грн., а по Дніпропетровській майже на ідентичну суму – 4,27 млн грн. По Луганській ОДА скорочення становило 3,39 млн грн., а по мирній Львівській – 3,36 млн грн.
При цьому на Донбасі є райони, які повністю непідконтрольні Україні. Відтак діяльність райдержадміністрацій у них не може здійснюватись у звичних обсягах. Однак видатки на держадміністрації у цих регіонах зменшені навіть менше ніж у більшості інших регіонів. На донецькі РДА видатки зменшено на 4,2 млн грн., на луганські – на 4,6 млн грн., а на мирні райдержадміністрації Житомирської і Вінницької області – на 6,5 і 8,1 млн грн. відповідно.
Для того, щоб порівняти видатки на ОДА та РДА, перейдіть за посиланнями: обласні держадміністрації та районні держадміністрації (всі показники у тис грн.).