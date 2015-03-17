Незважаючи на окупацію Донбасу, Яценюк майже не зменшив видатки на донецькі та луганські адміністрації

Кабінет міністрів встановив на 2015 рік фонд оплати працівників і видатків на утримання обласних та районних держадміністрацій на загальну суму 4,83 млрд грн., що на 202 млн грн. менше від видатків у 2014 році. Відповідну постанову 11 березня підписав прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, пишуть Наші гроші.

Обладміністрації коштуватимуть 1,37 млрд грн., райдержадміністрації – 3,46 млрд грн.

У порівнянні з 2014 роком видатки на ОДА скоротились на 69 млн грн., у тому числі більше немає фінансування Севастопольської міськдержадміністрації у розмірі 3,5 млн грн. На РДА видатки скоротились на 133 млн грн., у тому числі районні у м.Севастополь держадміністрації 3,8 млн грн.

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Скорочення видатків відбулось приблизно рівномірно по усім держадміністраціям всіх рівнів в усіх регіонах.

Разом з тим населення підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей скоротилось більш ніж удвічі – з 4,3 млн до 2,0 млн осіб на Донеччині і з 2,2 млн до 1,0 млн осіб на Луганщині. Однак скорочення видатків на місцеві обладміністрації не відповідало зменшенню території та населення. По Донецькій ОДА видатки скоротили на 4,34 млн грн., а по Дніпропетровській майже на ідентичну суму – 4,27 млн грн. По Луганській ОДА скорочення становило 3,39 млн грн., а по мирній Львівській – 3,36 млн грн.

При цьому на Донбасі є райони, які повністю непідконтрольні Україні. Відтак діяльність райдержадміністрацій у них не може здійснюватись у звичних обсягах. Однак видатки на держадміністрації у цих регіонах зменшені навіть менше ніж у більшості інших регіонів. На донецькі РДА видатки зменшено на 4,2 млн грн., на луганські – на 4,6 млн грн., а на мирні райдержадміністрації Житомирської і Вінницької області – на 6,5 і 8,1 млн грн. відповідно.

Для того, щоб порівняти видатки на ОДА та РДА, перейдіть за посиланнями: обласні держадміністрації та районні держадміністрації (всі показники у тис грн.).