В Україні хочуть запровадити електронне декларування майна для держслужбовців

Міністерство України та Світовий банк планують запровадити систему електронного декларування майна державних службовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін'юсту, заступник міністра юстиції України Гія Гецадзе зустрівся з представниками Світового банку, ПРООН та Європейського Союзу. Йшлося про узгодження надання технічної допомоги в антикорупційній сфері, зокрема, в частині запровадження системи електронного декларування майна державних службовців.

«Нам важливо запровадити систему електронного декларування майна державних службовців як одного з найважливіших антикорупційних механізмів. Для цього нам варто зробити ряд важливих кроків. Серед них – надання професійної експертної допомоги, підготовка висококваліфікованих кадрів, в тому числі і в IT- сфері, та відповідна технічна допомога», - наголосив Гецадзе.

За його словами, на часі - розробка програмного забезпечення електронного ресурсу для подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та розробка форми відповідної декларації.

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Заступник міністра юстиції вважає, що в майбутньому дана система стане реальним механізмом контролю суспільства над державними службовцями: так, послуговуючись інформацією з цих баз даних, представники громадянського суспільства та засобів масової інформації зможуть мати більше інформації про чиновників, отже, бачити реальну картину та робити на її основі аналіз та розслідування.

Міжнародні експерти під час зустрічі поділились своїм баченням щодо технічних деталей функціонування майбутньої системи.