Гривня подешевшала на міжбанку до 22,50 за долар

У вівторок, 17 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,25/22,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 23,63/23,88 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3590/0,3640 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 22,3670 грн/дол., на цю годину було укладено 262 угоди на 211,54 млн дол.