Fitch прогнозує глибоку рецесію в Росії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch змінило у бік пониження прогноз зростання ВВП в світі в поточному році. Раніше даний показник очікувався на рівні 2,9%, тепер Fitch прогнозує 2,7%.

Про це йдеться в щоквартальному Міжнародному економічному прогнозі агентства, передає «Газета.Ru».

Прогноз щодо зростання ВВП на 2016 рік залишено без зміни - на рівні 3%. Збільшення темпів економічного зростання цього року буде відбуватися за рахунок відновлення найбільших розвинених економік США, єврозони і Японії.

Проте економічний підйом в розвинених країнах буде сповільнюватися на тлі рецесії в Росії і Бразилії, а також через структурні зміни китайської економіки.

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Крім цього, Fitch залишило без змін прогнози щодо зростання ВВП США на поточний і наступний роки на рівні 3,1 і 3% відповідно. Зміцнення долара США матиме стримуючий вплив на американський експорт, уточнюється в огляді.

У свою чергу, прогноз зростання ВВП єврозони на цей рік підвищений на 0,3 п.п. до 1,4%, на наступний рік - на 0,2 п. п., до 1,7%. Минулого року економіка єврозони зросла на 0,9%. «Обвал цін на нафту, запуск Європейським центральним банком (ЄЦБ) програми кількісного пом'якшення, послаблення європейської валюти надають позитивний вплив на економічний підйом єврозони», - наголошується в документі.

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Fitch також прогнозує глибоку рецесію в Росії. За оцінками агентства, в поточному році ВВП Росії скоротиться на 4,5%, в 2016 році - на 1%.